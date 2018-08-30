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Ramirez, kendisini eleştirenlere şu cevabı verdi: "Beni yargılamak, göğüs ve kalça operasyonu geçiren bir kadını yargılamak gibi... Çoğu insandan farklı görünen normal bir insanım. Farklı bir düşünce tarzı, giyinme, farklı bir müzik tarzı gibi... Kendim olmaktan dolayı mutluyum" dedi.