        Erich von Däniken, hayatını kaybetti

        Erich von Däniken, hayatını kaybetti

        İsviçreli ünlü yazar Erich von Däniken, 90 yaşında hayatını kaybetti

        Giriş: 12.01.2026 - 08:41 Güncelleme: 12.01.2026 - 08:44
        Hayatını kaybetti
        'Tanrıların Arabaları' adlı kitabıyla küresel şöhrete ulaşan İsviçreli araştırmacı Yazar Erich Von Däniken, 90 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Cornelia von Däniken tarafından yapılan açıklamaya göre, ünlü yazar İsviçre'nin Interlaken kentindeki bir hastanede yaşlılığa bağlı nedenlerle huzur içinde yaşama veda etti.

        Erich Von Däniken, 1968'de yayımlanan ve dünya çapında bir fenomene dönüşen 'Tanrıların Arabaları' kitabıyla tanınıyordu. Kariyeri boyunca 40'tan fazla kitap kaleme alan ünlü yazar, Antik çağlardaki piramitler, Stonehenge, Nazca çizgileri gibi teknolojik ve mimari başarıların dünya dışı varlıkların yardımıyla gerçekleştiğini savundu.

        Görüşleri bilim dünyası tarafından 'Sözde bilim' olarak nitelendirilse de, milyonlarca okura ulaştı ve 'Ancient Aliens' gibi popüler belgesel serilerine ilham kaynağı oldu.

        Erich von Däniken, tartışmalı fikirlerine rağmen, insanlık tarihine ve evrene bakış açısıyla popüler kültürde silinmez bir iz bıraktı.

        Erich von Däniken, 38 kişilik heyetle birlikte Türkiye'ye gelerek Nevşehir Kalesi civarında ortaya çıkan dünyanın en büyük yeraltı şehrinde incelemelerde bulunmuştu. Däniken, diğer yeraltı şehirlerine göre oldukça farklı özelliklere sahip konumda gözlemlediği bu yeraltı şehrinin, Kapadokya turizmi açısından da vazgeçilmez bir ziyaret merkezine dönüşeceğine inandığını belirtti.

        #Erich Von Daniken
        #Tanrıların Arabaları
