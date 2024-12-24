Erişte çorbası tarifi: Erişte çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Erişte çorbası, Anadolu mutfağının geleneksel tatlarından biridir. Eriştenin doyurucu yapısı ve yoğurdun ferahlatıcı etkisiyle bir araya gelen bu çorba, hem hafif hem de besleyici bir lezzet sunar. Özellikle ev yapımı erişte kullanıldığında çok daha özel bir tat kazanan bu tarif, çorba severler için ideal bir seçim. İşte, adım adım erişte çorbası yapımı!

Erişte Çorbası Malzemeleri

1 su bardağı erişte

1 litre su veya tavuk suyu

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber Üzeri İçin: REKLAM 2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber Erişte Çorbası Nasıl Yapılır? Erişte çorbası mutfaklarımızın sevilen lezzetlerinden biridir. Hem besleyici hem de faydalı olan bu çorba özellikle kış aylarında bolca tüketilir. İşte erişte çorbası tarifi: Tencereye suyu veya tavuk suyunu koyun ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya erişteleri ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Karışıma eriştelerin sıcak suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş ekleyin. Bu işlem, terbiyenin kesilmesini önleyecektir.

Terbiyeyi tencereye yavaşça eklerken sürekli karıştırın.

Tuz ve karabiberi ekleyerek çorbanın lezzetini ayarlayın.

Çorbayı kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatarak kıvam almasını sağlayın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin.Üzerine kuru nane ve pul biberi ekleyip karıştırın.Çorbanın üzerine dökerek lezzeti artırın. Erişte çorbası yapımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler: REKLAM Yoğurdun kesilmemesi için terbiyeyi çorbaya eklerken sıcak su ile ılıtmayı ihmal etmeyin.

Daha zengin bir lezzet için su yerine tavuk suyu kullanabilirsiniz.

Çorbanın kıvamı çok yoğun olursa, sıcak su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz. Kıymalı Erişte Çorbası Tarifi

Bu tarifte klasik erişte çorbasına kıymalı bir dokunuş ekleyerek lezzetini artırıyoruz. Hem protein açısından zengin hem de doyurucu bir çorba olan kıymalı erişte çorbası, ana yemek kadar güçlü bir seçenek sunar. İşte kıymalı erişte çorbası yapılışı: Malzemeler 1 su bardağı erişte

150 gram kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 litre su veya et suyu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kuru nane Kıymalı Erişte Çorbası Nasıl Yapılır? Tencereye sıvı yağı alın ve kızdırın.

Rendelenmiş soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar orta ateşte kavurmaya devam edin.

Domates ve biber salçasını ekleyerek iyice karıştırın, kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine suyu veya et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.

Kaynayan çorbaya erişteleri ekleyin ve orta ateşte erişteler yumuşayana kadar pişirin.

Tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyerek çorbanın lezzetini ayarlayın.

Kuru naneyi de ekleyip karıştırın.

Çorbayı sıcak olarak kaselere paylaştırın.

Üzerine ince kıyılmış taze maydanoz veya bir tutam daha kuru nane serpiştirerek servis edin. Yoğurtlu Kabaklı Erişte Çorbası Tarifi