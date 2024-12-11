Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Erişte salatası tarifi: Erişte salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler? ymk

        Erişte salatası tarifi: Erişte salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Klasik salata tariflerinden sıkılanlar farklı salata alternatifleri için genellikle internet üzerinden araştırma yapıyor. Erişte salatası, bol yeşillikli ve domatesli salataların yerini alacağa benziyor. Hafif bir tat arayanlar için erişte salatasından daha iyi bir alternatif yok. Erişte salatası tarifi: Erişte salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erişte salatası tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çay saatlerinin, doğum günlerinin ve altın günlerinin yıldızı olmaya devam eden erişte salatası tarifiyle de meşakkatli lezzetleri solluyor. Ana malzemesi erişte olan bu lezzet, kişisel tercihler doğrultusunda farklı lezzetlerle de taçlandırılabilir. Erişte salatası tarifi nasıldır? Erişte salatası nasıl yapılır? Erişte salatası yapımı… İşte, merak edilen detaylar.

        Erişte Salatası Tarifi

        Mutfaklarımızda hazırladığımız lezzetler farklı alternatifleri de beraberinde getiriyor. Bol yeşillikli salata tarifinden sıkılanlar, az kalorili farklı tatlara yöneliyor. Bu tatlardan bir tanesi de erişte salatasıdır. Erişteyle harmanlanan salatanın tadı hem lezzetli hem de doyurucudur. Rengârenk görüntüsüyle iştah açıcı bir lezzet sunan erişte salatası, makarna salatasına benzerlik gösterir. Tek fark kullanılan malzemenin makarna değil, erişte olmasıdır. Tadı damakları şenlendiren erişte salatasının tarifi merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Erişte salatası tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

        REKLAM
        • Kaç kişilik: 4 kişilik
        • Hazırlama süresi: 15 dakika
        • Pişirme süresi: 12 dakika

        Erişte salatası nasıl yapılır?

        Malzemeler tat üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Fazla miktarlarda koyulan şeker ya da tuz, tadının farklı bir hale gelmesine sebep olabilir. Bu durumda yiyeceği tüketemeyebilir ya da istediğimiz lezzeti yakalayamayabiliriz. Bu sebeple tarifte belirtilen ölçeklerin dışına çıkmamaya özen göstermeliyiz. Bu kıstas erişe salatası tarifi için de geçerlidir. Dikkat etmemiz gereken püf noktaları atladığımızda bambaşka bir tatla karşılaşabiliriz.

        Erişte salatasının yapımı kolay ve pratik olduğundan dolayı, zamandan tasarruf etmenize olanak tanır. Meşakkatli lezzetlerin el çabukluğuyla hazırlanabilen bir lezzettir. Hem garnitür olarak hem de ana yemeğin yanında tüketilebilir. Erişte salatasının merak edilen tarif detayına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

        Malzemeler

        Erişte İçin:

        • 2 su bardağı erişte
        • 1/2 su bardağı haşlanmış mısır
        • 1 adet kapya biber (minik doğranmış)
        • 4-5 adet kornişon turşu (minik doğranmış)
        • 3-4 dal dereotu (ince kıyılmış)

        Sosu İçin:

        REKLAM
        • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1/2 adet limon suyu
        • 1 çay kaşığı nar ekşisi
        • 1/4 çay kaşığı tuz

        Erişte Salatasının Tarifi:

        Öncelikli olarak erişteleri kaynar suda pişinceye kadar iyice haşlayın. Haşlanan erişteleri süzerek ayrı bir kaba alın ve soğutun. Üzerine turşuları ve mısırları ekleyin. Üzerine biberleri ilave edin. Dereotunu da eklemeyi unutmayın. Sos için zeytinyağını, limon suyunu, nar ekşisini ve tuzu bir kapta karıştırın. Erişteleri ve garnitürleri sosla güzelce harmanlayın. Salatamız hazır. Afiyet olsun!

        Erişte Salatası Yapımı

        Salatalar pratik yapımlarıyla öne çıkmaktadır. Tıpkı diğer salatalarda olduğu gibi erişte salatasında da kolay yapım göze çarpıyor. Mutfakta saatler geçirmeden, hızlı bir şekilde hazırlayacağınız bu tarifle doyurucu bir lezzet yakalayacaksınız. Erişte salatasının en önemli detaylarından biri de sosudur. Sosun ve eriştenin eşsiz uyumu, erişte salatasını alternatif salata tariflerinden ayırmaktadır. Erişte salatası pek çoğumuzun duyduğu ve merak ettiği tariflerin başında geliyor. Genellikle özel günlerin vazgeçilmezi olan erişte salatasının yapımı oldukça basit. İşte, erişte salatası yapımı:

        • Erişteler kaynar suda pişene kadar haşlanır.
        • Haşlanma işleminden sonra süzülür, soğutulur ve bir kâseye alınır.
        • Üzerine turşular, mısırlar, biberler ve dereotları eklenir.
        • Sos için gerekli olan tüm malzemeler bir kapta karıştırılır.
        • Erişteler ve garnitürler sosla harmanlanır.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar