Çay saatlerinin, doğum günlerinin ve altın günlerinin yıldızı olmaya devam eden erişte salatası tarifiyle de meşakkatli lezzetleri solluyor. Ana malzemesi erişte olan bu lezzet, kişisel tercihler doğrultusunda farklı lezzetlerle de taçlandırılabilir. Erişte salatası tarifi nasıldır? Erişte salatası nasıl yapılır? Erişte salatası yapımı… İşte, merak edilen detaylar.

Erişte Salatası Tarifi Mutfaklarımızda hazırladığımız lezzetler farklı alternatifleri de beraberinde getiriyor. Bol yeşillikli salata tarifinden sıkılanlar, az kalorili farklı tatlara yöneliyor. Bu tatlardan bir tanesi de erişte salatasıdır. Erişteyle harmanlanan salatanın tadı hem lezzetli hem de doyurucudur. Rengârenk görüntüsüyle iştah açıcı bir lezzet sunan erişte salatası, makarna salatasına benzerlik gösterir. Tek fark kullanılan malzemenin makarna değil, erişte olmasıdır. Tadı damakları şenlendiren erişte salatasının tarifi merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Erişte salatası tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

REKLAM Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika Erişte salatası nasıl yapılır? Malzemeler tat üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Fazla miktarlarda koyulan şeker ya da tuz, tadının farklı bir hale gelmesine sebep olabilir. Bu durumda yiyeceği tüketemeyebilir ya da istediğimiz lezzeti yakalayamayabiliriz. Bu sebeple tarifte belirtilen ölçeklerin dışına çıkmamaya özen göstermeliyiz. Bu kıstas erişe salatası tarifi için de geçerlidir. Dikkat etmemiz gereken püf noktaları atladığımızda bambaşka bir tatla karşılaşabiliriz.

Erişte salatasının yapımı kolay ve pratik olduğundan dolayı, zamandan tasarruf etmenize olanak tanır. Meşakkatli lezzetlerin el çabukluğuyla hazırlanabilen bir lezzettir. Hem garnitür olarak hem de ana yemeğin yanında tüketilebilir. Erişte salatasının merak edilen tarif detayına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Malzemeler Erişte İçin:

2 su bardağı erişte

1/2 su bardağı haşlanmış mısır

1 adet kapya biber (minik doğranmış)

4-5 adet kornişon turşu (minik doğranmış)

3-4 dal dereotu (ince kıyılmış) Sosu İçin: REKLAM 4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limon suyu

1 çay kaşığı nar ekşisi

1/4 çay kaşığı tuz Erişte Salatasının Tarifi: Öncelikli olarak erişteleri kaynar suda pişinceye kadar iyice haşlayın. Haşlanan erişteleri süzerek ayrı bir kaba alın ve soğutun. Üzerine turşuları ve mısırları ekleyin. Üzerine biberleri ilave edin. Dereotunu da eklemeyi unutmayın. Sos için zeytinyağını, limon suyunu, nar ekşisini ve tuzu bir kapta karıştırın. Erişteleri ve garnitürleri sosla güzelce harmanlayın. Salatamız hazır. Afiyet olsun!

Erişte Salatası Yapımı Salatalar pratik yapımlarıyla öne çıkmaktadır. Tıpkı diğer salatalarda olduğu gibi erişte salatasında da kolay yapım göze çarpıyor. Mutfakta saatler geçirmeden, hızlı bir şekilde hazırlayacağınız bu tarifle doyurucu bir lezzet yakalayacaksınız. Erişte salatasının en önemli detaylarından biri de sosudur. Sosun ve eriştenin eşsiz uyumu, erişte salatasını alternatif salata tariflerinden ayırmaktadır. Erişte salatası pek çoğumuzun duyduğu ve merak ettiği tariflerin başında geliyor. Genellikle özel günlerin vazgeçilmezi olan erişte salatasının yapımı oldukça basit. İşte, erişte salatası yapımı: