Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırı
Avcılar'daki bir mekânda sahne alan şarkıcı Erkan Doğanay, çıkışta silahlı saldırıya uğradı. Doğanay, karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı
Şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Olay, gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahne aldığı mekândan ayrılan Erkan Doğanay'a (20) yoldan geçen gri renkli bir otomobilden 6 el ateş edildi.
Karnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Erkan Doğanay, çevredekilerin yardımıyla taksiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Karnından ve göğsünden yaralanan Doğanay’ın, şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay’ın kuzeni olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Genç şarkıcının kaldırıldığı hastanenin tıbbi olanaklarının yetersiz olduğunu belirten yakınlarıyla ambulans ve hastane görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Yakınlarının ısrarı üzerine Doğanay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için kapsamlı soruşturma başlattı.