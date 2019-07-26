Başarılı sanatçı Erkan Güleryüz, yeni single çalışması ‘Bi Daha’ ile müzikseverlerle buluşuyor. Levent Yüksel’in ilk kez 1997 yılında seslendirdiği, Türk pop müziğinin efsane şarkılarından ‘Bi Daha’, 22 yıl sonra Erkan Güleryüz’ün sesinden yeniden hayat buldu. Sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı şarkının düzenlemesini bu kez Okay Barış yaptı.

'MİNİK SERÇE' KOÇLUK YAPTI

1997 yılında ‘Bi Daha’ için Levent Yüksel’e okuma koçluğu yapan Sezen Aksu, 22 yıl sonra aynı şarkı için Erkan Güleryüz’e de koçluk yaptı.

Geçtiğimiz sene yayınlanan ‘Sezen Sokakta’ belgeselinin yapımcılığını yapan Erkan Güleryüz, şarkının klip çekimlerinde bu kez yönetmen koltuğunda oturdu. Sanatçı klipte stüdyoda performans sergileyen müzisyenler ile yer aldı.