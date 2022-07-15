Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çifti, 2 yaşına basan oğulları Marsel'in doğum gününü kutladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    2018'de evlenen oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Mutlu birliktelikleri süren Köstendil ve Tosun'un oğlu Marsel, 2. yaşına girdi. Çift, aile fertleri ve aralarında Nejat İşler, Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerle oğullarının doğum gününü kutladı.
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Cansu Tosun, eşi ve oğlu ile çekilen fotoğrafı "Şükür..." notuyla yayınladı. 
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    "FESTİVAL GİBİ ÖMRÜN OLSUN"

    Erkan Kolçak Köstendil de yaptığı paylaşımda oğluna "Festival gibi ömrün olsun yol arkadaşım." sözleriyle seslendi.
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Çiftin, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören fotoğraflarına; Seda Sayan, Damla Sönmez ve Sitare Akbaş gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    İbrahim Büyükak ve oğlu Oktay Aslan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Meryem Uzerli ile kızları Lara Jemine ve Lily Koi 
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti ve oğulları Efehan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin oğlu Marsel 2 yaşında!

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.