Erkan Kolçak Köstendil: Marsel üniversite öğrencisi gibi

"MARSEL ÇOK UYUMLU BİR ÇOCUK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkan Kolçak Köstendil, güzel havayı değerlendirip, yürüyüşe çıktıklarını ifade etti. Köstendil, gazetecilerin "Marsel eskisi kadar sizi yoruyor mu?" sorusuna "Marsel çok uyumlu bir çocuk. Üniversite öğrencisi gibi. Bizi hiç yormuyor" yanıtını verdi.