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Külçe altın satın almak isteyen Erkan Kolçak Köstendil, kimliğini üzerine almayı unuttuğu için mağazadan eli boş ayrılmak zorunda kaldı. Erkan Kolçak Köstendil'in tanınmamak için şapka ve gözlükle kendini gizlemesi ise dikkat çekti.