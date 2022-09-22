Avrupa’ya gidip gelen Prenses dünyayı yakın gözden tanıyordu ve o dönemde tahtta olan Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin ablası ile tanışmıştır. Prensesin kendini geliştirmiş olması ve güzelliği Şah için uygun bir eş adayı olarak görülmüştür.

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi daha önce bir evlilik yapmış ve kız çocuğuna sahip olmuştur. Ancak tahta geçirilmesi için bir veliaht istenmektedir. Şahın ablası Londra’da Prenses Süreyya ile tanıştıktan sonra aradıkları gelini bulduklarını düşünmüş ve İran’a geri dönerek Şah’a iletmiştir.