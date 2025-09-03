Cardi B, kamuoyu önünde öfkesini açıkça belli etmekten çekinmiyor. Bu defa mahkeme salonu çıkışında kendisine soru soran muhabire kalem fırlatarak tepki gösterdi. 32 yaşındaki ABD'li rapçi, 24 milyon dolarlık tazminat davasını kazanmasının ardından duruşma salonu çıkışında, rapçi Offset'ten boşanması ve Amerikan futbolcusu Stefon Diggs ile yeni ilişkisi sırasında hamilelik söylentileriyle ilgili soru soran muhabire öfkeli karşılık verdi.

Muhabirin, "Cardi, içeriden gelen bilgiler Offset'ten dördüncü kez hamile olduğunu söylüyor. Stefon Diggs ile herhangi bir babalık sorunu öngörüyor musun?" sorusu üzerine Cardi B, imza almak için kendisini bekleyen bir hayranının kalemini alıp soru soran kişiye fırlattı. "Bana saygısızlık etmeyi bırak" diye bağıran Cardi B, ardından yanında güvenlik görevlileriyle aracına doğru yürümeye devam etti.

"ERKEK OLARAK BU SORUYU SORMA HAKKINI KENDİNDE NASIL GÖRÜYORSUN?"

Kendisine hamilelik sorusu soran kişinin, "Bana bir şeyler fırlatmış olsan da seni hâlâ seviyorum" sözleri duyulunca, Cardi B, yeniden yanıt verme ihtiyacı hissetti.

"Umurumda değil. Saygısızsın, yapma bunu. Kadınların bana bu tür sorular sorduğunu görüyor musun?" diyen Cardi B, "Bir erkek olarak neden bana bu tür sorular sorma hakkını kendinde görüyorsun? Biraz görgülüymüş gibi davran. Annen de sana kadınlara saygı duymayı öğretti" diye konuştu. Daha sonra aracının içinde açık camlardan dışarı seslenen Cardi B, gazetecilere, mahkeme dışındaki basın toplantılarında nezaketsizliğinden dolayı, soru soran o kişiye teşekkür edebileceklerini söyledi. Ünlü şarkıcı; "Bundan sonra beni görmeyeceksiniz ve ona teşekkür edebilirsiniz. Şaka yapmıyorum. Çok naziktim, çok kibardım... Artık kimse böyle bir şeyle karşılaşmayacak" dedi. REKLAM Cardi B, 2018'de bir doktor muayenehanesinin dışında kendisine saldırdığını iddia eden güvenlik görevlisinin açtığı 24 milyon dolarlık davada jürinin oy birliğiyle haklı bulundu. ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU AYRILIK SONRASI DÜNYAYA GETİRDİ Grammy ödüllü Cardi B ile Offset, Eylül 2017'de evlendiklerinden beri inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Çift, 2018'de ayrıldıklarını duyurdu ve barıştıktan sonra Cardi B, 2020'de boşanma davası açtı ancak ünlü şarkıcı, daha sonra davayı geri çekme kararı aldı. Çift, 2024'te ilişkilerini tamamen bitirdi.

Ağustos 2024'te Offset'e boşanma davası açan Cardi B, boşanma haberinden birkaç gün sonra üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Çiftin; Kulture (7), Wave (3) ve bir yaşına girmek üzere olan Blossom adında üç çocuğu var. Cardi B, üçüncü çocuğunu Offset'ten boşandıktan sonra dünyaya getirdi. Cardi B'nin şimdilerde Amerikan futbolcusu Stefon Diggs ile aşk yaşadığı söylentileri bulunuyor. REKLAM Cardi B, üçüncü bebeğini dünyaya getirdiğinde eski eşi Offset'le bir araya geldi KONSERDE MİKROFON FIRLATTI Cardi B, 2023'te Las Vegas'ta verdiği bir konserde içkisini kendisine doğru atan bir seyircisine mikrofon fırlatarak tepki göstermişti. Ünlü şarkıcı, olaydan iki yıl sonra, geçen ay saldırı, darp ve tedbirsizlik suçlamalarıyla dava edilmişti. "ACINASI BİR ŞANTAJ GİRİŞİMİ" Cardi B'nin avukatı davayla ilgili yaptığı açıklamada; "İki yıl önce yaşanan mikrofon olayıyla ilgili dava açılması, açık ve acınası bir şantaj girişimidir. Las Vegas Metropolitan Polis Merkezi ve Clark County Bölge Savcılığı, delil yetersizliği nedeniyle bu davayı uzun zaman önce kapattı ancak görünüşe göre, bir ünlüden para kazanma fırsatı, istekli bir hukuk firması için kaçırılmayacak kadar büyük bir fırsattı" demişti.