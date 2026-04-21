        Haberler Bilgi Ekonomi ERKEN EMEKLİLİK 2026 SON DAKİKA | Kademeli emeklilik gelecek mi, erken emeklilik şartları neler, kimleri kapsıyor ve hangi yılları kapsayacak?

        Erken emeklilik şartları 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı ve kimleri kapsıyor?

        Kademeli (erken) emeklilik düzenlemesi milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. EYT sonrası kapsam dışında kalan vatandaşlar için yeni bir emeklilik modeli beklentisi sürüyor. Kademeli emeklilik özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanları ilgilendiriyor. Uzmanlara göre sistem hayata geçerse emeklilikte yaş ve prim şartları kademeli olarak düşürülebilir. Peki, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsıyor?" İşte erken emeklilik şartları ve kapsamı...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 08:07 Güncelleme:
        1

        Erken emeklilik düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistem olarak bilinmektedir. Özellikle 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar, erken emeklilik hakkı için yeni bir yasa bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, erken emeklilik hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Peki, Kademeli emeklilik gelecek mi, şartları neler, erken emeklilik kimleri kapsıyor? İşte kademeli emeklilikte son durum...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        4

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        5

        KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düştü

         Antalya'nın Serik ilçesinde düğün sonrası misafir olarak bir aile dostunun yakındaki evine gitmeye çalışan eski muhtar Adem Duraman, apartman bahçesinde yolu kısaltmak isterken otopark boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Aşk yeniden
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Arazi satışında sert düşüş
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
