        'Erken Kış' filminin galası yapıldı

        'Erken Kış'ta buluştular

        Timuçin Esen ile Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı, Özcan Alper'in yönettiği 'Erken Kış' filminin galası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 08:44 Güncelleme: 27.11.2025 - 08:44
        'Erken Kış'ta buluştular
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özcan Alper'in yönettiği ve senaryosunu Uğur Aydedim ile kaleme aldığı, Timuçin Esen ve Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı 'Erken Kış' filminin galası, Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapıldı.

        Timuçin Esen ve Leyla Tanlar
        Timuçin Esen ve Leyla Tanlar

        Bir yol hikâyesi olmasının yanı sıra, taşıyıcı annelik, göçmenlik, bedenin sömürülmesi ve sınırların ötesindeki kimlik arayışı gibi günümüz dünyasının tartışmalı meseleleri konu alan filmin galasına, filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra; Mert Yazıcıoğlu, Burak Dakak, Bergüzar Korel gibi ünlü isimler katıldı.

        Leyla Tanlar, 28 Kasım'da gösterime girecek olan filmle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok mutluyuz. İlk kez Antalya'da izlemiştim. Bir seneden beri filmi düşünmeden uyuyamıyorum. Yarı Gürcü, yarı Ukraynalı taşıyıcı bir anne karakterini canlandırdım" dedi.

        62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne lâyık görülen Leyla Tanlar; "Kalbimin içinde kilitli tuttuğum bir hedefi başarmışım gibi hissediyorum" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

        Timuçin Esen ise filmle ilgili olarak; "Çok güzel bir senaryoydu. Harika bir hikâyeydi. İçinde bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Böyle bir hikâyeyi anlatmaya çalıştığımız kompleks bir şey ama değerli bir şey insanların kafasında bir şey uyandıracak diye düşünüyorum. Güzel bir yol hikâyesi" ifadelerini kullandı. Filmde Lazca konuştuğunu belirten Esen; "Ben daha fazla kullanmak isterdim açıkçası ama fırsat olmadı. Öyle sahneler pek yoktu" dedi.

        Yönetmen Özcan Alper ise filmi şu sözlerle değerlendirdi: "Yol filmi bu ama bir taraftan izleyicilerin de keyif alacağı bir film. İstanbul'dan Gürcistan sınırına kadar giden coğrafyanın da kültürlerin de dâhil olduğu savaşın gölgesinde geçen ama müzikleri ile görüntü yönetmeni ile oyuncularıyla benim için çok keyifli bir filmdi. O yüzden izleyicilerin de seveceğini düşünüyorum" dedi.

        Memleketi Hopa'da da özel bir gösterim yaptıklarını belirten Özcan Alper; "Hopa'da bir haftada bir sinema salonu açmak istediler. Kültüre, sanatta bu denli destek ve değer verilmesi biz için ve oyuncu, yönetmenler için çok gurur verici bir şey. Ben de çok onurlandım" diyerek teşekkürlerini iletti.

        "EVE İŞİMİ SOKMAM"

        Bergüzar Korel; "Şu anda zaten Timuçin ile birlikte çalışıyoruz. Heyecanla bekliyorduk. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Güzel bir film izleyeceğim, heyecanlıyım. Biz çok çalışıyoruz. Ben şimdiye kadar bu kadar yoğun günlerimin çalışmayla geçtiğini hiç görmemiştim. İki kişi olduğumuz için sadece çok yoğun geçiyor. Timuçin harika bir partner, profesyonel. Genelde doğaçlama yaptığı için ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sahneler bambaşka bir hale geliyor. Şu an da oyun bahçesindeyiz gibi... Benim için bir oyuncu olarak kendimi iyi hissettiğim, kendimi geliştirdiğim, yeni şeyler denediğim bir iş oluyor. Karakterden bahsetmeyeyim, o sürpriz olsun ama şimdiye dek oynadığım, canlandırdığım karakterleri aklınızdan silin. Bambaşka bir kadını oynuyorum. Duygusal olarak sınırları çok zorladığım bir iş. Ben de kilit vurdum, açtım güzel günler yaşıyorum. Önce senaryodan çok etkilendiğimi söylemek isterim. Fakat ben oyuncuyum, oynadığım karakteri orada işte bırakır, Bergüzar olarak evime gider, pijamalarımı giyer, evime işimi oynadığım karakteri sokmam. Çünkü bu benim mesleğim. Benim ilgilenmem gereken bir eşim ve çocuklarım var. Hatta Halit şu anda sette çalışıyor" dedi.

        Bergüzar Korel
        Bergüzar Korel

        "LEYLA'YA DESTEK VERMEYE GELDİM"

        Mert Yazıcıoğlu da; "Leyla benim çok samimi arkadaşım. Onu bir sinema filminde izleyeceğim için çok heyecanlıyım. Onu bu mutlu gününde yalnız bırakmak istemedim. Birazdan da seyredeceğim. İyi bir iş çıkardığına eminim. Benim dizim devam ediyor, her şey yolunda. Mutluyum hiçbir sorunum yok" dedi.

        Mert Yazıcıoğlu
        Mert Yazıcıoğlu
