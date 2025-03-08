Saçların erken yaşta beyazlamaya başlaması halk arasında daha çok genetik olarak bilinir. Fakat sadece genetiğe bağlamak doğru olmaz. Saçların beyazlama evresi farklı sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir.

SAÇA DOĞAL RENGİNİ VEREN NEDİR?

Saça doğal rengini veren, melanin üreten pigment hücreleridir. Bu hücrelerin üretimi özellikle 30-40’lı yaşlara kadar sağlıklı bir şekilde devam eder. Yaş ilerledikçe önce üretim azalır, daha sonra ise hücreler tamamen ölür.

SAÇLARIN BEYAZLAMA SÜRECİ

Saçların beyazlaması doğal bir süreç olarak kabul edilir. Bu süreç 30 ve 40’lı yaşlardan itibaren başlar. Saçlar öncelikle gri rengini alır, daha sonra ise tamamen beyaza döner. Saçın gri rengini alması melanin üreten pigment hücrelerinin azalmasıyla başlar. Daha sonra bu hücreler tamamen ölür ve artık saçların beyazlaması kaçınılmazdır. Bu, doğal bir süreç olduğu için engellemek tıbben mümkün değildir.

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ERKEN YAŞTA SAÇ NEDEN BEYAZLAR?

Sanılanın aksine saçların beyazlaması sadece yaşa bağlı bir sorun değil birçok farklı faktörün birleşmesiyle her yaşta karşımıza çıkabilir. Birçok insanın problemi haline gelen saç beyazlamasında en önemli faktörün genetik olduğunu bilmeniz gerekir. Düzenli beslenme, stresten uzak bir yaşantı ve saç kimyasallarını kullanmasanız dahi saçlarınızda ara ara renk değişimleri, beyazlamalar görmenin asıl sebebi gen kodlaması olabilir.

SAÇIN ERKEN BEYAZLAMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

1. GENETİK

Genetik, saç beyazlamasının altında yatan önemli bir nedendir. Özellikle ebeveynlerin saçlarının erken veya doğal olarak tamamen beyazlaması, kişinin de saçlarının beyazlamasının önünü açar. Ayrıca albinizm, Chédiak-Higashi sendromu, Griscelli sendromu ve Waardenburg sendromu da saçların beyazlamasını tetikleyen genetik hastalıklar olarak gösterilir.

2. PERNİSİYÖZ ANEMİ

Genç yaşta görülen saç beyazlamalarına altındaki en önemli sebeplerinden biri de Pernisiyöz Anemi’dir. B12 eksikliğinden kaynaklanan yeterli miktarda alyuvar üretilmemesiyle ortaya çıkan bu durum, kan testleriyle tespit edilip tedavisi yapılabilir. Saç beyazlaması alındaki sorun Pernisiyöz Anemi’den kaynaklanıyorsa, tedavi edilerek beyazlama engellenebilir.

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3. KİMYASAL MADDELER

Genç yaşta saç beyazlamasının önemli nedenlerinden biride saça uygulanan açıcı maddeler, boyalar ve yüksek ısıdır. Zamanla saçın kimyasını bozan ve sağlığını kaybetmesine sebep olan uygulamalar nedeniyle saç beyazlama yaşının 20’li yaşlara kadar indiğini görebiliriz.