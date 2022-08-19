Kepek Neden Oluşur, Nasıl Geçer? Kadın ve Erkekte Kepeğe Ne İyi Gelir?

Kepek neden oluşur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Şimdi sizlere kepekle nasıl baş edeceğinizi anlatacağız. Eğer merak diyorsanız hemen okuyarak öğrenebilirsiniz. İşte kepek neden oluşur, nasıl geçer? Buna ek olarak kadın ve erkekte kepeğe ne iyi gelir hep birlikte ögrenelim...

Kepek Nedir?

Her şeyden önce kepeğin ne olduğundan bahsetmek istiyoruz. Vücudumuz ölü hücreleri bir şekilde dışarı atmaya çalışır. Buna ek olarak bir cilt kendini 24 günde bir yeniler. Bu süreçte de kepekler, kafa derisindeki ölü deri hücrelerinin anormal bir şekilde kuruyarak atılması olarak tanımlanır.

Bu durumda ortaya çıkan kepek, insanları rahatsız eder ve ondan kurtulmak için ne yapmaları gerektiğini araştırırlar. İşte bir sonraki başlığı okuyarak kepeğin nedenini öğrenebilirsiniz.

Kepek Neden Oluşur?

Az önce aslında kepeklerin neden oluştuğunu anlattık. Ama şimdi biraz daha detaylı anlatalım... Kepeklerin oluşumuna etki eden çok fazla faktör vardır. Bunlar genel olarak bünyesel ve çevresel olarak ayrılırlar.

Dengesiz ve yanlış beslenme

Yanlış şampuan kuranımı

Saçın kirlenmesi

Suyun kötü olması

Yetersiz hijyen

Olgunluk ve stres

Alerjik durumlar

Sac spreylerinin ya da saç jelinin aşırı kullanımı

Şampuan sonrası sacın yeteri kadar kurulanmamalı

Bu durumlar saçta kepeğe sebep olur. Hem kadında hem erkek de kepek görülür. Ama endişe etmeyin kepekleri geçirmek için de sizlere çok doğal çözümler sunacağız. Sadece okumaya devam edin…

Kepek Nasıl Geçer? Kepek Tedavisi Nasıl Olur?

Kepeklerin neden oluştuğunu artık çok iyi biliyorsunuz. Kadın ya da erkek fark etmez kepek sorunu yaşıyorsanız bunu çözmek için de birkaç önemli yöntem uygulamanız gerekiyor.

Saçlarınızı düzenli olarak yıkamalısınız.

Çok sık saç spreyi ya da jöle kullanmayın.

Stres ve endişenizi azaltın.

Çinko ve vitamin ağırlıklı beslenin.

Saç tipinize uygun bir şampuan tercih edin.

Saçlarınızı toplamayın. Arada hava alması gerekir. Şampuanı kullanın ve birkaç dakika bekletin. Böylece şampuan derinizi nemlendirsin.

Kafanıza masaj yapar gibi uygulayın.

Güneşe çıkın. Güneş saç köklerinin ihtiyacı olan vitamini alır ve güçlendirir.

Bu önerilerimizi dikkate alarak adım atarsanız kepekleriniz azalacaktır. Ama buna ek olarak kadında kepeğe ne iyi gelir ya da erkekte kepeğe ne iyi gelir diye merak ediyorsanız da şöyle bir bilgi verebiliriz: Kadınların saçları daha uzun olduğu için bakım yapmaları biraz daha uzun sürer.

Saçlarınızı iyice kurutun ve şampuandan sonra saç kreminizi kullanın.

Doğal hallerine bırakın. Saçlarınızın doğal haline bırakılması hava almasını sağlayacaktır.

Kurutma yaparken fazla ısıya maruz bırakmayın.

Peki erkekte kepeğe ne iyi gelir?

Aynı yöntemleri uygulamanız gerekiyor.

Kepek önleyici şampuanlar kullanabilirsiniz.

Saç jöleleri kullanmayın.

Saç spreyleri tercih etmeyin.

Saçlarınızı iyice kurulayın.

Doğal Kepek Tedavileri

Kepek için bazı bitkisel çözümler de bulunuyor. Bunlardan birisi aspirinlerdir. İki aspirini toz haline getirin ve şampuanınıza ekleyerek kullanın. Karışım bir iki dakika kadar saç derinizde kalmalı. Çünkü aspirin salisilik asit içerir.

Ayrıca aloe vera kullanabilirsiniz. Bu hem kepeğe iyi gelir hem de kaşıntıyı önler. Şampuan sürmeden önce aloe vera kullanın ve sonrasında yıkayın.

Bir diğer yöntem ise çay ağacı yağıdır. Çok fazla şeye iyi geldiği bilinen bu yağdan az miktarda şampuana ekleyerek kullanın.

İşte bu püf noktalara dikkat ederseniz kepek ile ilgili çözümleriniz de başarılı olacaktır. Sadece düzenli olmaya ve takibini yapmaya çalışmanız yeterli olacaktır.