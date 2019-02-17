ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sanem ve Can aşkı çok konuşulacak!

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar!

Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur... Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

ERKENCİ KUŞ 31. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

ERKENCİ KUŞ 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sanem’in kokusunu Fabri’ye verdiğini öğrenen Can, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Sanem kendini ifade etmeye çalışsa da Can çok kırılmıştır ve kafasını toplamak için birkaç gün şehir dışına çıkmaya karar verir. Sanem ve Can’ı barıştırmak için bunu fırsat bilen Emre bir plan yapar, Leyla ve Cey ceyden de destek alır. Aynı otelden Sanem için de bir oda ayarlarlar. Sanem başta istemese de otele gider. Karşılaşmaları bir tesadüfmüş gibi davranır. Otelde katıldıkları seminerde yaptıkları hatalarla yüzleşme fırsatı bulurlar. Acaba bu plan, aşklarına kaldıkları yerden devam etmek için yeterli olacak mıdır?