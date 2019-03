Erkenci Kuş 32. son bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş'un son bölümünde, Polen ve Yiğit'in kardeş olduğunu öğrenen Can ve Sanem şoke olur. Yiğit, Sanem'e sunduğu tekliften olumlu yanıt alınca yayınevi faaliyetine geçiyor. Yaman ise kıskançlık krizlerine devam ediyor. Peki, Erkenci Kuş 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ERKENCİ KUŞ 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam ekrana gelen yeni bölümünün ardından Erkenci Kuş 33. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Polen ve Yiğit’in kardeş olduğunu öğrenen Can ve Sanem çok şaşkındır. Yiğit’in aynı binaya taşınması ve Polen’in de kardeşi olmasından dolayı daha sık bir araya geleceklerdir. Sanem’in teklifi kabul etmesiyle Yiğit biran önce yayınevini faaliyete geçirir. Bu durum Can’ı iyice delirtir. Bu arada Yiğit’in de teşvikiyle Polen bir yemek kitabı çıkarmaya karar verir ve bununla ilgili çalışmaya başlar. Hüma da ona destek olmak için Polen’in yaptığı yemekleri sunmak üzere evinde bir organizasyon düzenler. Can ve Sanem arasında her geçen gün artan kıskançlığın sonu nereye varacaktır?