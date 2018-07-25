Erkenci Kuş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erkenci Kuş'un Star TV'de yayınlanan 5. bölümünde Can ve Sinem'in el ele partiden ayrılır. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler dizinin 6. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerinde yer aldığı Erkenci Kuş'un 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ERKENCİ KUŞ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar. Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır.

Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş'un merakla beklenen 6. bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı ancak dizinin 6. bölümünden ilk sahne paylaşıldı. 6. Bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM İLK SAHNE

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