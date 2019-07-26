Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş'un 49. bölüm fragmanında, "Son 3 Bölüm" duyurusu yapıldı. Erkenci Kuş dizisi 6 Ağustos'ta yayınlanacak 51. bölümüyle sevenlerine veda edecek. Erkenci Kuş final bölümü için geri sayım başladı.
ERKENCİ KUŞ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Erkenci Kuş'un yapımcılarından Faruk Turgut, dizinin sevenlerine final haberini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Turgut, "Erkenci Kuş'un 51.bölümde final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bölüm olup, 52 bölüm Kurban Bayramı'na denk geldiği için kanalımız Star TV ile konuşup 51. bölüm final olmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. İşte Erkenci Kuş 50. bölüm ön izlemesi...
ERKENCİ KUŞ 50. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ
ERKENCİ KUŞ OYUNCULARI
Demet Özdemir (Sanem Aydın)
Can Yaman (Can Divit)
Öznur Serçeler (Leyla Aydın)
Özlem Tokaslan (Mevkibe Aydın)
Berat Yenilmez (Nihat Aydın)
Birand Tunca (Emre Divit)
Sevcan Yaşar (Aylin Yüksel)
Ceren Taşçı (Ayhan Işık)
Cihan Ercan(Muzaffet Kaya)
Tuğçe Kumral (Deren Keskin)
Anıl Çelik (Cengiz Özdemir)
Sibel Şişman (Güliz Yıldırım)
Ali Yağcı (Osman Işık)
Tuan Tunalı (Metin)
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