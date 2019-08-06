Erkenci Kuş finalinde, Sanem ve Can yeniden sevgili oluyor. Sanem geçirdiği travmayı atlatıyor. Final bölüm fragmanında ise Sanem'in hamile olması ve üçüz bebeklerinin doğumu için hastaneye gitmesi dikkat çekiyor. Peki Erkenci Kuş final bölümü ne zaman?

Erkenci Kuş dizisi 51. bölümüyle ekrana veda ediyor. Sevilen romantik komedi dizisi bu akşam (6 Ağustos Salı akşamı) yayınlanacak olan 51. bölümüne, Can ve Sanem'in düğünü ile Sanem'in hamileliği damga vuracak.

SANEM VE CAN AŞKINDA MUTLU SON!

Can’la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar. Can onu geri dönmeye ikna edemese de, verdiği radikal karar ikisinin hayatını tümden değiştirir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gidişinin ardından Sanem’in çektiği acıları Emre’den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar. Yaşadıkları maceranın ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır, Can Sanem'in de yardımıyla sıra dışı bir fikir geliştirir.