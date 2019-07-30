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Erkenci Kuş 50. son bölüm! Erkenci Kuş 51. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Erkenci Kuş 50. son bölümü STAR TV ekranlarında seyircisi tarafından izlendi. Büyük bir merakla takip edilen Erkenci Kuş son bölümünde Leyla Aysel'in fotoğraflarını ortaya çıktı. Öte yandan Can ile Sanem yeni bir kampanya için çalışmalara başlıyor. Peki, Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Erkenci Kuş

Erkenci Kuş 50. son bölümü izlendi. Erkenci Kuş yeni bölümünde reklam şirketinde taşlar yerinden oynuyor. Leyla rakip şirketin kampanya sunumuna ulaşıyor. Can ile Sanem ise değişikliğe gidiyor. Öte yandan Leyla, Aysel'in başka birisiyle olduğu fotoğrafları ortaya çıkarıyor. Peki, Erkenci Kuş 51. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte, Erkenci Kuş 50. bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 50. son bölümünün ardından Erkenci Kuş 51. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gidişinin ardından Sanem’in çektiği acıları Emre’den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar. Yaşadıkları maceranın ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır, Can Sanem'in de yardımıyla sıra dışı bir fikir geliştirir.

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