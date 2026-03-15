Erling Moe: Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz

Esenler'de yine aynı noktada kaza; 1'i çocuk 2 yaralı

Esenler'de daha önce birçok yaralamalı kazanın yaşandığı iki caddenin birleşimindeki noktada motosiklet ile otomobil çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Çevrede yaşayanlar bu yolda sürekli kaza yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını istedi.