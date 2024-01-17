Haberler Gündem Erman Ilıcak kimdir? En zenginler listesinde yer aldı! Erman Ilıcak nereli, kaç yaşında?

Erman Ilıcak kimdir? En zenginler listesinde yer aldı! Erman Ilıcak nereli, kaç yaşında? Erman Ilıcak, "En zengin 100 Türk" listesindeki isimler arasında yer aldı. Listenin yayımlanması sonrasında "Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Erman Ilıcak hakkında merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:15 facebook

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En zengin 100 Türk listesi yayınlandı. Listede yer alan diğer isimler gibi Erman Ilıcak da en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

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ERMAN ILICAK KİMDİR? Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 tarihinde Malatya'da doğmuş bir iş insanıdır. Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanıdır. Eğitimine TED Ankara Koleji'nde orta ve lise öğrenimiyle başlamış ve 1985 yılında tamamlamıştır. 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve daha sonra Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nin düzenlediği MBA programından 2002 yılında diplomasını almıştır. Ayrıca, Paris'te bulunan International School of Management'ın işletme doktorası programından da 2011 yılında mezun olmuştur.

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İş yaşamına öğrencilik yıllarında başlamış olan Erman Ilıcak, 1993 yılında Sankt-Peterburg'da Rönesans Holding'i kurmuştur ve halen Rönesans Holding Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Rönesans Holding, Ankara merkezli bir şirket olup Türkiye, Rusya, Hollanda ve diğer birçok ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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