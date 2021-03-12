Ermenistan'da askeri tatbikat kararı! 0:00 / 0:00

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Dağlık Karabağ savaşında yenilgiye uğramasının ardından siyasi krizlerle mücadele eden Ermenistan'ın askeri tatbikat hazırlığında olduğu belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16-20 Mart arasında 7 bin 500 askerin katılacağı bir askeri tatbikatın düzenleneceğini aktardı.

Reuters'ın RIA haber ajansının kaynak gösterdiği haberinde, tatbikatın birçok amacının olduğunu, ancak en önemli amacının askerlerin olası bir savaşa hazır olup olmadığının test edilmesi olduğu ifade edildi.

SARKİSYAN, PAŞİNYAN'IN KARARNAMESİNİ ONAYLANMADI

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemesinin ardından başlayan kriz giderek derinleşiyor.

Paşinyan ordunun hamlesini "darbe girişimi" şeklinde nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden alma kararını 2 kez reddetmişti.

Başbakan Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı olarak Artak Dartyan'ı atarken, bugün Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın önüne gelen yeni atama kararını geri çevirdiği duyuruldu.

Paşinyan'ın, Sarkisyan ile görüşme gerçekleştireceği, atamak istediği Artak Davtyan hakkında Cumhurbaşkanına sunum yapacağı öğrenildi.