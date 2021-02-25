Ermenistan'da ordu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi: Siyasi kriz bu noktaya nasıl geldi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Ermenistan'da ordu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi: Siyasi kriz bu noktaya nasıl geldi?

Ermenistan'da Kasım'da Azerbaycan ile Dağlık Karabağ anlaşmasının imzalanmasıyla başlayan siyasi kriz bugün yeni bir aşamaya geçti. Ordu, hükümetin istifasını isterken, Başbakan Paşinyan halkı sokaklara davet etti. Ordunun istifa talebi yapmasına yol açan olaylar son dönemde nasıl gelişti?

Ermenistan'da ordu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi: Siyasi kriz bu noktaya nasıl geldi?
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin "ivedilikle istifa etmesini" istedi. Paşinyan ise Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında ordunun "darbe girişiminde" bulunduğunu belirterek, halkı hükümete destek vermek için Erivan şehir merkezinde toplanmaya çağırdı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan Başbakanı ve hükümeti, Ermeni ulusu için kritik önem taşıyan mevcut kriz durumuyla ilgili makul kararlar alabilecek durumda değildir" denildi.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin "görevdeki yetkililerin ordunun itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına hoşgörü göstermeyeceği" vurgulandı.

Paşinyan ise hükümete destek gösterilerinde bulunmak üzere halkı başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırdı.

Paşinyan ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onik Gasparyan'ı da görevden aldı.

Yaşanan bu son gelişmeler, Ermenistan'ın geçen yılın sonlarında başlayan çatışmaların ardından Dağlık Karabağ'da 30 yıla yakın bir süredir işgal altında tuttuğu toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesiyle başlayan siyasi krizin devamı niteliği taşıyor.

Ermenistan'daki siyasi kriz nasıl başladı?

Paşinyan'ın Kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimiyle Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdirmek için vardığı anlaşma ülkesinde büyük tepki çekti.

Paşiyan'ın "halkımız için acı verici" sözleriyle tanımladığı anlaşmanın imzalanmasının ardından Ermenistan'da büyük protesto gösterileri düzenlenmeye başladı.

Hükümetin istifasını talep eden protestolar sırasında Paşinyan için "vatan haini" gibi ağır ifadelerin de kullanıldığı görüldü.

Eski Cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Serkisyan'ın yanı sıra Ermenistan Kilisesi ve ülkedeki Katolikleri temsil eden diğer kiliselerin liderleri de Paşinyan'a görevi bırakma çağrıları yaptı.

Paşinyan ise istifa taleplerini kabul etmedi ancak bu yıl için erken seçim çağrısı yaptı.

Aralık ayında yaptığı açıklamada Paşinyan, "Halkımızın kararıyla görevimden ayrılmaya hazırım. Ayrıca insanların güveninin yeniden tesis edilmesi halinde bu zor dönemlerde Ermenistan Cumhuriyeti'nin liderliğini yapmaya devam etmeye de hazırım. Tüm bu sorulara yanıt bulabilmenin ise tek bir yolu var. O da erken seçime gitmek" dedi.

- BBC

Ordu Paşinyan'a neden tepkili?

Ordu ile Paşinyan arasında bir süredir var olan gerilim, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Tiran Kaçaryan'ın görevden alınmasıyla iyice arttı.

Ermenistan ordusu, Paşinyan'ın Genelkurmay İkinci Başkanı Tiran Kaçaryan'ın görevden alınmasını kabul etmediğini ve buna net bir şekilde karşı çıktığını söyledi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, biraz daha tonunu sertleştirerek iktidarı "ordunun itibarını sarsmaya amaçlayan saldırılar" düzenlemekle de suçladı.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Kaçaryan, Paşinyan'ın Dağlık Karabağ çatışmaları sırasında Rus yapımı İskender füzelerinin belirlenen hedefleri vuramadığı yönündeki değerlendirmeleriyle "dalga geçti".

Kaçaryan, bu tepkisinin Paşinyan'ın kulağına gitmesi sonrası görevden alındı.

- Getty Images

İskender füzeleriyle ilgili tartışma nasıl başladı?

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın bir mülakatta sarf ettiği sözler ve Paşinyan'ın buna verdiği yanıt, Rus yapımı İskender füzelerinin 2020 sonundan Dağlık Karabağ çatışmalarındaki rolüyle ilgili tartışma başlattı.

Sarkisyan, Ermenistan'ın çatışmaların başlangıcında neden İskender füzesi kullanmadığı sorusunu ortaya attı.

Paşinyan da buna yanıt olarak, İskender füzelerinin "sorunlu ve işe yaramaz" olduklarını söyleyerek yanıt verdi.

Paşinyan, "Ben de kendisine (Sarkisyan'a) şu soruyu sormak isterim: İskender füzeleri neden patlamadı? Ya da mesela neden yalnızca yüzde 10'u infilak etti" dedi.

Paşinyan bu sözleriyle aslında Dağlık Karabağ çatışmaları sırasında İskender füzelerinin kullanıldığı iddialarını teyit eden ilk üst düzey siyasi yetkili oldu.

Paşinyan'ın bu sözleri, Rusya'nın tepkisini çekti. Rus hükümetinden konuyla ilgili doğrudan bir açıklama gelmemesine karşın Kremlin'e yakınlığıyla bazı Rus milletvekili, Paşinyan'a bu sözlerinden dolayı ağır eleştiriler yöneltti.

Ermeni basını, Kaçaryan'ın da İskender füzeleriyle ilgili yorumlarla "dalga geçtiğini" ve bunun da Paşinyan'ın kulağına gitmesi üzerine görevden alındığını bildirdi.

Rus yapımı İskender, kısa menzilli mobil bir füze sistemi. Menzili, 500 kilometreye kadar ulaşıyor.

Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ağırlıklı olarak Rus yapımı silahların bulunduğu Ermenistan, 2016 yılında tamamlanan İskender-E serisinin de ilk alıcısı olmuştu.

Korgeneral Kaçaryan kim?

Tiran Kaçaryan, Ermenistan ordusunun en önemli ve tanınan subayları arasında yer alıyor.

Hatta bazı Ermenistan kaynaklarına göre, ileride bir noktada genelkurmay başkanlığı görevine atanması da olasılıklar içerisinde.

43 yaşındaki Kaçaryan, 1990'ların başındaki Dağlık Karabağ savaşı sırasında cephede savaştı ve savaşın ardından görevine Şuşi bölgesindeki askeri birlikte devam etti.

2013 yılında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Muharebe Eğitim Bölümü'nün başına, Haziran 2020'de de Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevine atandı.

Ekim ayında ise Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda oynadığı rol nedeniyle Paşinyan'ın önerisiyle "Ulusal Kahraman" ilan edildi.

Kaçaryan'ın Ulusal Kahraman ilan edilmesinin nedeni de "anavatanın savaunmasına verdiği olağanüstü hizmetler ve çatışmalar sırasında gösterdiği cesaret ve sadakat" olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Finlandiya küresel yetenekleri cezbetmek istiyor: 'Helsinki'de 90 gün yaşam denemesi'
BBCFinlandiya küresel yetenekleri cezbetmek istiyor: ...
Dünya savaşlarında Almanya'ya karşı kullanılan sanata dayalı kamuflaj taktikleri
BBCDünya savaşlarında Almanya'ya karşı kullanılan sanata ...
Almanya ve Belçika’da milyarlarca euroluk kokain ele geçirildi
BBCAlmanya ve Belçika’da milyarlarca euroluk kokain ele ...
SON DAKİKA: Çin'de boşanma davasında, kocanın eşine ev işleri için tazminat ödemesi kararı - Haberler
BBCÇin'de boşanma davasında ev işleri için tazminat ...
Tiger Woods: ABD'li golf efsanesi, geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralandı
BBCTiger Woods: ABD'li golf efsanesi, geçirdiği trafik ...
Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi
BBCWoody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni ...
Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayeti: Sanık suçunu kabul etti
BBCGazeteci Daphne Caruana Galizia cinayeti: Sanık ...
SON DAKİKA: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı - Haberler
BBCİngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı
Clubhouse: Uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede yayınlanabildiği ortaya çıktı
BBCClubhouse: Uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede ...
Facebook geri adım attı; Avustralya'da haber içeriğini engelleme kararından vazgeçti
BBCFacebook geri adım attı; Avustralya'da haber ...