Norveç Başbakanı Erna Solberg, ortak dinleme operasyonuna tepki gösterdi 0:00 / 0:00

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Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Oslo’daki ABD Elçiliği ile temaslarını sürdürdüklerini ve casusluk girişiminin kabul edilemez olduğunu ilettiklerini aktardı.

ABD Büyük Elçiliği, henüz Norveç’in bu tepkisine ilişkin bir açıklama yapmadı. Solberg, perşembe günü Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile de konuştuğunu söyledi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg’in mevkidaşıyla konuşmasında, "Yakın dostlar ve müttefikler hakkında casusluk yapmayı kabul edilemez ve gereksiz olarak gördüğümüzü kendisine de yineledim" ifadesini kullanıldı.

Norveç Başbakanı ABD’nin 2014 yılında telefon dinlemeye son verdiklerini kendilerine ilettiklerini ama iddiaların ardından NATO müttefikleriyle bu konunun araştırılacağını söyledi.

NATO üyeleri Norveç ve Danimarka, ABD'nin yakın müttefikleri. Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Hollanda ve İngiltere'ye deniz altı internet kabloları için birkaç önemli iniş istasyonuna ev sahipliği yapıyor.