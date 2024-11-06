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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ernest Muçi: Çok iyi reaksiyon verdik! - Futbol Haberleri

        Ernest Muçi: Çok iyi reaksiyon verdik!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu ve "Çok iyi bir reaksiyon verdik. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 20:41 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:41
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        "Çok iyi bir reaksiyon verdik!"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, ilk golü kaydeden Ernest Muçi açıklamalarda bulundu.

        İşte Arnavut oyuncunun o sözleri:

        Çok mutluyum. Son iki maçımızı kaybetmiştik. İyi bir geri dönüş yaptık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdik. Bu şekilde devam edeceğiz.

        Her şeye çalışıyoruz. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyorum.

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