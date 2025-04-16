Ernest Muçi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi'nin bu maça yetişip yetişmeyeceği ise belli oldu.
Beşiktaş'ın bu sezon başı sakatlıklarla dertte. Siyah beyazlılara, son olarak Ernest Muçi’den de kötü haber geldi.
Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Arnavut futbolcunun, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Muçi'nin, 4 Mayıs'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ta savunmada yaşanan üst üste sakatlıkların ardından Muçi'nin de forma giyemeyecek olması keyifleri kaçırdı.
Bu sezon toplamda 28 sakatlık yaşayan siyah beyazlılar, bu alanda Süper Lig'de lider durumda bulunuyor.
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Elan Ricardo ve Bahtiyar Zaynutdinov'un tedavileri sürerken; Necip Uysal'ın da ağır sakatlığın ardından dönüş süreci devam ediyor.