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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ernest Muçi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? - Beşiktaş Haberleri

        Ernest Muçi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi'nin bu maça yetişip yetişmeyeceği ise belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:22
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        Beşiktaş'ın bu sezon başı sakatlıklarla dertte. Siyah beyazlılara, son olarak Ernest Muçi’den de kötü haber geldi.

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        Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Arnavut futbolcunun, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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        Muçi'nin, 4 Mayıs'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

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        Beşiktaş'ta savunmada yaşanan üst üste sakatlıkların ardından Muçi'nin de forma giyemeyecek olması keyifleri kaçırdı.

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        Bu sezon toplamda 28 sakatlık yaşayan siyah beyazlılar, bu alanda Süper Lig'de lider durumda bulunuyor.

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        Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Elan Ricardo ve Bahtiyar Zaynutdinov'un tedavileri sürerken; Necip Uysal'ın da ağır sakatlığın ardından dönüş süreci devam ediyor.

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        Emirhan Topçu'nun durumu yakından takip edilirken, 24 yaşındaki oyuncunun Göztepe maçına yetişememesi durumunda savunmada yine Rams Başakşehir maçındaki gibi sıkıntı yaşanacak.

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