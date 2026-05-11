        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş Ernest Muçi için uzatma geldi!

        Trabzonspor'da, Ernest Muçi'nin kaderi 20 Mayıs'a kadar belli olacak. Bordo mavililer, 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu için Beşiktaş ile görüşmelerini sürdürüyor.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:27 Güncelleme:
        Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş’a konuk oldu. Rakibini deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup eden bordo mavililer, kiralık olarak kadrosunda yer alan Ernest Muçi için de temaslarını sürdürdü.

        Karadeniz ekibinin yetkilileri, Beşiktaşlı yöneticilerle maç için bir araya geldi. Mücadele esnasında, siyah beyazlılardan kiralık olarak Trabzonspor’a katılan Ernest Muçi’nin son durumu görüşüldü.

        BEŞİKTAŞ’TAN İNDİRİM BEKLENİYOR

        Bordo mavililer, Arnavut oyuncunun nihai transferi için ekonomik şartlar çerçevesinde Beşiktaş’tan indirim bekliyor. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde opsiyon kullanım süresi 20 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

        Teknik direktör Fatih Tekke, Beşiktaş mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında 25 yaşındaki oyuncu için akıllarında soru işareti olmadığını söyledi.

        Ernest Muçi, yaz transfer döneminde 1 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında kadroya katılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon bordo mavili forma altında ligde 11 gol 3 asistlik performans gösterdi.

        Ankara'da usulsüz çalıştırıldığı belirlenen 47 yabancı uyruklu kadına sınır dışı; 29 gözaltı

        Ankara'da, yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

