Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ernest Muçi ve Klea Verri, ilk bebeklerini beklerken tatile çıktılar - Magazin haberleri

        Ernest Muçi ve Klea Verri, ilk bebeklerini beklerken tatile çıktılar

        Beşiktaş'ın futbolcusu Ernest Muçi ve sevgilisi Klea Verri, sezonun ardından tatile çıktı. İlk bebeklerini kucaklamak için gün sayan çiftin tatil paylaşımlarında Verri'nin belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 20:43 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebek öncesi tatil
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Klea Verri, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

        Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu duyuran Klea Verri, heyecanlı bekleyişini sosyal medya üzerinden de paylaşmayı sürdürüyor.

        Sezonun sona ermesiyle birlikte yoğun tempoyu geride bırakan çift, yorgunluk atmak için tatile çıktı.

        Aynı zamanda basketbolcu kimliğiyle de tanınan Klea Verri, büyüyen karnının da dikkat çektiği tatil karelerini kırmızı kalp emojisi eşliğinde sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ernest Muçi
        #Klea Verri
        #beşiktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!