Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında bulunan ve şu anda Alanyaspor'un başında olan Erol Bulut, Haldun Domaç'ın youtube hesabında flaş açıklamalarda bulundu. İşte Erol Bulut'un sözleri...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni teknik direktör için belirlediği kriterlere uyduğunu belirten Erol Bulut, "Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum" dedi.

Erol Bulut ayrıca "Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum" diye konuştu.

"Sezon sonunda Fenerbahçe'de teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Sezon sonunda gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum." dedi.

ALİ KOÇ NELER SÖYLEMİŞTİ?

Divan kurulunda teknik direktör arayışları hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı..