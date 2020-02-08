Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut mücadele sonrasında açıklamalar yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren Bulut, "Zor maç olacaktı ama güzel maç oldu. İkinci penaltıyı atsaydık, kazanmıştık. Futbolcular zaman zaman kaçırıyor, fazla özgüven. Cisse kaçırdı ama başka maçta atar" ifadelerini kullandı.

İkinci penaltıyı Bakasetas'ın kullanmasını istediğini belirten Bulut, "Böyle durumlarda futbolcular psikolojik olarak etkileniyor. Bundan dolayı Bakasetas'ı istedim ama Cisse kendine güvendi" dedi.

90. dakikada yaşanan ve Fenerbahçe cephesinin penaltı beklediği pozisyonla ilgili görüşleri sorulan Bulut, "Kararı hakem veriyor. VAR sistemi de mevcut. olanları verdiler, olmayanları vermediler. Biz dışarıdan izliyoruz. Fazla söylenecek bir şey yok" cevabını verdi.