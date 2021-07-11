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Erol Evgin, Çeşme'de müzikseverlerle buluştu

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, önceki akşam "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" temalı konseriyle Çeşme, Ilıca'da dinleyicileriyle bir araya geldi

Erol Evgin, Çeşme'de müzikseverlerle buluştu - Magazin haberleri
Çeşme'de Erol Evgin rüzgarı!
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HABERTURK.COM

Sanatçı Erol Evgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ilıca'da sekiz gün kalmasının 95. yılı anısına Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Taş İskele'de düzenlenen "Ilıca'dan Ata'mıza Selam" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

1,5 saat sahnede kalan Evgin, "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" temalı konserine Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı görüntülerinden oluşan barkovizyon gösterisi eşliğinde söylediği "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Çanakkale" ve "Yemen" türküleriyle başladı. Konser, 10 bin kişinin hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ile son buldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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