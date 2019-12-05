Erol Olçok kimdir

Darbe girişiminin yaşandığı gece Altunizade'deki evinde olan Erol Olçok, kendisiyle köprüye gitmek isteyen oğluna (Abdullah Tayyip Olçok) ısrarla "Evde kal." dedi. Ancak Abdullah Tayyip, babasının ısrarına aldırmayarak, darbecilere karşı onunla yan yana mücadele etmek için köprüye gitti.

Olçok, Kısıklı'da, "Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım." diyerek, vatandaşları köprüye yönlendirdi.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti. Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'in cenazeleri, Karacaahmet Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

Türkiye'de siyasi iletişim kampanyalarının duayeni olan Erol Olçok'un 2007'de yaptığı "Durmak Yok Yola Devam", 2011'deki "Aynı Yoldan Geçmişiz Biz" kampanyaları ile 2014'de "Bayrak", 2015'de Cumhurbaşkanlığı "Fors" filmleri, milletin hafızalarında unutulmaz yer edindi. Erol Olçok, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Çorum’dan İstanbul’a başarı dolu bir hayat

Aslen Çerkes olan Erol Olçok, 5 Mart 1962 tarihinde Çorum’un Mecideyekavak Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan sonra 2 yıl Çorum’da Kuran kursunda okudu. Daha sonra Çorum İmam-Hatip Lisesi’nde öğrenimine devam etti. 1982 yılında üniversiteyi kazanarak ilk kez İstanbul’a geldi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında Slayt Reklam, 1988 yılında Rekpa Reklam, 1989 yılında ise Ajans E’yi kurdu.

27 Mart 1994 Yerel Seçimleri’nde ilk seçim kampanyasını yaptı. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Basın Danışmanı olarak göreve başladı. Ocak 1995’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanı oldu. 1998 yılında Nihal Olçok ile evlendi ve 1999 yılında ilk evladı Abdullah Tayyip doğdu.

1998 yılında Arter isimli reklam ajansını kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1993 İstanbul İl Başkanlığı döneminden bu yana birlikte çalışan Erol Olçok, AK Parti'nin ismini, logosunu tasarladı, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarını gerçekleştirdi. 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin Genel Seçim Kampanyası'nı yönetti. Erol Olçok’un 2007’de “Durmak Yok Yola Devam”, 2011’de “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz”, 2014’de “Bayrak”, 2015’de Cumhurbaşkanlığı “Fors” filmi çalışması en bilinen çalışmaları oldu.