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Haberler Televizyon 'Erşan Kuneri 2. sezon geliyor!' Netflix duyurdu! Cem Yılmaz... - Magazin haberleri
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Netflix'ten 'Erşan Kuneri' açıklaması

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp, yönettiği 'Erşan Kuneri' dizisinin 2. sezonuna ilişkin Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı

'Erşan Kuneri 2. sezon geliyor!' Netflix duyurdu! Cem Yılmaz... - Magazin haberleri
'Erşan Kuneri 2. sezon geliyor!'
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HABERTURK.COM

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı 'Erşan Kuneri' dizisinin 2. sezonu merak konusuydu.

2. SEZON GELİYOR

Netflix Türkiye'nin resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yayınlanan gönderide, "Kuneri Film ailesi ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyarım. 'Erşan Kuneri', 2. sezon geliyor." ifadeleri yer aldı.

"HEMEN ÇEKİYORUZ!" DEMİŞTİ

Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda, "Müjde! 'Erşan Kuneri', 2. sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız." mesajını Twitter hesabından yayınlayarak, hayranlarını heyecanlandırmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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