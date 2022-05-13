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'Erşan Kuneri'nin galası gerçekleşti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Tüm misafirler Cem Yılmaz'ın ilk dizisi olan 'Erşan Kuneri'yi izlemeye geçmeden önce projenin hikayesini bizzat yapımın kahramanlarından dinledi.

Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen sohbette Yılmaz ve dizinin oyuncuları 'Erşan Kuneri'nin merak edilenlerini yanıtladı. Eğlenceli anlara sahne olan söyleşinin ardından tüm davetliler farklı bir izleme deneyimine davet edildi. Her bölümün içinde yer alan birbirinden farklı filmler farklı salonlarda "İki Film Birden" konseptiyle misafirlere sunuldu.

Galaya sanat, eğlence ve moda dünyasından, Ayhan Sicimoğlu, Ayşe Özyılmazel, Buse Terim, Ceyda Düvenci, Ekin Koç, Emre Altuğ, Ertuğrul Özkök, Görgün Taner, Hakan Altun, Hasan Can Kaya, İbrahim Selim, Pınar Altuğ, Sedef Gali, Umut Eker ve Yağmur Atacan'ın da yer aldığı pek çok ünlü isim katılırken, izleme sonrası gece Duygu Soylu'nun sahnesiyle devam etti.

'ERŞAN KUNERİ' HAKKINDA

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri, 80'lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal'i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar.

İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film'de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından, korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden, sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.