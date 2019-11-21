Ersin Adaklı (35),yaklaşık 20 sene önce kendisini vücut olarak yetersiz bulduğu için vücut geliştirme sporuna başladı.

Bir süre bu sporla uğraşan Ersin Adaklı, 8 sene sonra katıldığı ilk şampiyonada, Fitness Erkekler Açık Sıklet Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncülük elde etti.

Ersin, zamanla daha da sevmeye başladığı vücut geliştirmede, ilerleyen yıllarda 8 Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye şampiyonlar şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası organizasyonlarda da dereceler almayı başardı.

Son olarak, 16-17 Kasım'da Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılan Ersin, "klasik vücut geliştirme" kategorisinde birinci olup, ardından tüm sıkletlerdeki rakiplerini de geride bırakarak "dünya şampiyonlar şampiyonu" unvanını aldı.

Spor hayatındaki başarılarına yenilerini eklemek isteyen Ersin, her sene ABD'de Las Vegas'ta düzenlenen Mr. Olympia'ya katılmayı ve Türkiye'yi burada temsil etmeyi hedefliyor.

Ersin Adaklı yaptığı açıklamada, fiziksel zayıflığı nedeniyle hem kilo almak hem de güçlenmek istemesinin kendisini vücut geliştirme sporuna yönelttiğini anlattı.

Ersin, spora başlarken herhangi bir müsabakaya katılma gibi bir hedefinin olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 13 yıldır Dünya Şampiyonalarına katılıyorum. 2007'den 2011'e kadar Türkiye Şampiyonlarında yarıştım. 2008'den itibaren de uluslararası şampiyonlara katılıp çeşitli dereceler almaya başladım. Belli bir tecrübeden sonra başarılı da olmaya başladım. Son olarak da dünyanın en büyük organizasyonu olan National Physique Committee tarafından düzenlenen organizasyonda kendi klasmanımda dünya şampiyonluğunu elde ettim. Sonrasında yapılan diğer sıkletin şampiyonlarıyla da yarışıp 'dünya şampiyonlar şampiyonu' oldum."

Ersin, vücut geliştirmede beslenme düzenin en önemli unsurlardan olduğununu aktardı.

Vücut geliştirmede, başarıya ulaşmak için bu sporun severek yapılması gerektiğini vurgulayan Ersin, şunları kaydetti:

"Haftada ortalama 5 gün antrenman yapıyorum. Antrenmanlar en fazla bir saat sürüyor. Çok da uzun değil. Dışarıdan bakıldığında saatlerce antrenman yapıyoruz gibi algı var ama o da doğru değil. Bu işin antrenman kısmı bir saat. Önemli olan geriye kalan 23 saatlik kısmı doğru tamamlayabilmek. O zaman belli bir sonuç elde edebiliyoruz. Bundan sonra İFBB Pro Lig'de yine dereceler yapıp puanlar toplayıp, ardından bu işin son noktası olan Mr. Olympia podyumunda yer almak istiyorum."