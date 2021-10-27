Galatasaray maçının kahramanı Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'taki kısa profesyonel kariyerinde değerini 170 kat artırdı. 2020’nin haziran ayında Antalyaspor karşısında ilk defa kaleye geçen Ersin’in o dönem piyasa değeri 50 bin Euro olarak gösteriliyordu. Millî kalecinin şu andaki piyasa değeri ise 8,5 milyon Euro. Genç file bekçisi uzun yıllar unutulmayacak penaltı kurtarışıyla Avrupa’daki taliplerini de heyecanlandırdı.

West Ham, Lille, Lyon ve Nice’in ciddi olarak ilgilendiği 20 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 8,5 milyon Euro olsa da siyah beyazlı yönetim şu an için en az 15 milyon Euro'luk bonservis belirledi. Şampiyonlar Ligi’nin de en çok kurtarış yapan kalecisi durumunda olan Ersin için sezon başında Lille’in yaptığı 7,5 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti.