Ersu Şaşma kimdir, final yarışı ne zaman?
Türk sırıkla atlama sporcusu Ersu Şaşma, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan sonra Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da başarılı performansını sürdürüyor. Şaşma, erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75m atlayarak finale yükseldi. Peki, Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşındadır, final yarışı ne zaman yapılacak? İşte Olimpiyatlarda finale çıkan Ersu Şaşma'nın yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilen detaylar...
Ersu Şaşma, Olimpiyat finallerine ikinci kez katılma başarısı gösteriyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli atlet, erkekler sırıkla atlama elemelerinde etkileyici bir performans sergiledi. Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 metrelik barajları ilk denemelerinde geçerek adını finale yazdırdı. Bu başarıyla birlikte, erkekler sırıkla atlama finalinde yarışmaya hak kazandı. Peki, Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşındadır ve final yarışı ne zaman olacak? İşte, Ersu Şaşma'nın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...
EN İYİ ATLETLER ARASINDA YERİNİ ALDI
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi. Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.
ERSU ŞAŞMA KİMDİR?
Ersu Şaşma 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Tokyo 2020 Olimpiyatları sporcusu sırıkla atlama Türkiye rekortmenidir. 2016 yılında atletizm sahnesine giriş yapan Şaşma, o günden itibaren yükselişini sürdürdü. 22 yıllık Türkiye büyükler sırıkla atlama rekorunu 2021 yılında Olimpiyat Oyunları'na 6 ay kala kıran Şaşma, son haftada 5.80 atlayarak vize aldığı Tokyo'da finale çıkarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı. Genç atlet, Olimpiyat Oyunları'nı da dokuzuncu olarak noktaladı.
Tokyo'dan sonra da çıkışını sürdüren Şaşma, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalya kazandı. Konya'da Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonlarında sırıkla atlama alanında Türkiye'nin ilk madalyasını kazanmıştır. 2024 Haziran ayında Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Paris Olimpiyatları vizesini 2023 yazında kırdığı 5.90'lık Türkiye rekoru derecesiyle cebine koydu.
ERSU ŞAŞMA BAŞARILARI
2018 yılında Bulgaristan'da yapılan Balkan Atletizm Şampiyonasında bronz madalya,
2019 yılında Norveç'te yapılan Avrupa Atletizm Takım Şampiyonasında bronz madalya,
2020 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya,
2021 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya,
Haziran 2021'de Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Kupası yarışlarında 5.80m atlayarak Türkiye rekorunu kırmış ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına gidiş kotasını elde etmiştir.
2021 yılı Temmuz ayında U23 Avrupa Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazanmıştır.
2020 Yaz Olimpiyatlarında finale kalmış ve 1948 Olimpiyatları üçüncüsü Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana bir atlama branşında final gören ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçmiştir. Finalde 5.70m atlayarak Olimpiyat 10'uncusu olmuştur.
2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmiştir. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90'lık atlaşıyla büyükler Türkiye rekorunu da kırdı.
2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik dereceyle bronz madalya.
FİNAL YARIŞI NE ZAMAN?
Tokyo 2020'den sonra bir kez daha olimpiyat finaline yükselen sporcumuzun yarışması 5 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de başlayacak.