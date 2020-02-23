Ersun Yanal kırmızı kart gördü!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23 .haftasında karşı karşıya gelirken 66. dakikada Onyekuru, Tolga ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda faul kararı verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal bu karara tepki gösterirken bir anda sahaya girdi. Hakem Halil Umut Meler bu anın sonrasında Ersun Yanal'a kırmızı kart gösterdi.