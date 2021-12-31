Herhangi bir eczaneden reçetesiz bir şekilde satın alınabilen ve istenmeyen bir gebeliğin oluşmasını engellemek amacıyla cinsel ilişkinin ardından kadınların kullandığı ilaçlar halk arasında ertesi gün hapı olarak biliniyor. Ertesi gün haplarına dair her detay merak ediliyor. Pek çok türü bulunan ertesi gün haplarından maksimum verim alabilmek için ilacın ne zaman içildiği büyük önem arz ediyor. İşte ertesi gün hapı ne zaman ve nasıl kullanılır sorusunun cevabı ve ertesi gün hapı hakkında merak edilenler...