Ertuğrul Doğan: Artık deniz bitti; kulüp gelirleri yarı yarıya düştü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisindeki yazısında, ekonomik istikrar ve sportif başarı konularında asla taviz vermeyeceklerini söyledi. En büyük hayalinin borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor olduğunu dile getiren Doğan, “Elbette yılların getirdiği sorunları bugünden yarına çözmek mümkün değil. Bizler, çözüm ve başarmak için buradayız” diye konuştu.

“ARTIK DENİZ BİTTİ” Kulüplerin yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Doğan şöyle konuştu: REKLAM “Çünkü artık deniz bitti! Kulüplerin gelirleri yarı yarıya düştü. Başta pandemi dönemi, ardından dövizde yaşanan aşırı yükselme borçların kat be kat artmasına yol açtı. Buradan çıkışın yolu; yeni gelir kaynakları için projeler üretmek, doğru transfer politikası ve sponsorluklardır. Ne forma ne mağazalarımızdaki ürün, ne de kombine ve bilet satışları yaraya merhem olmuyor artık. Bu güzide kulübün başkanı olarak en büyük hayalim, borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor’dur. Bu hayalin peşinde giderken bugüne kadar önemli adımlar attık. Devamını da getirmek zorundayız.”