Ertuğrul Doğan'ın arabasına maç çıkışı saldırı!

Açık Ve Net - 14 Ocak 2026 (ABD, İran'a Nasıl Bir Hamle Planlıyor?)

ABD İran'a nasıl bir hamle planlıyor? İran peş peşe idam kararı mı verecek? Gözaltındaki göstericilerle ilgili hangi adımlar atılacak? ABD müdahalesi artık kapıda mı? Darbe mi, siber savaş mı, suikast mi? İran'da bir rejim değişimi ne demek? Rusya ve Çin sadece kınayacak mı? Trump dünyayı felakete mi sürüklüyor? İsrail neden bu kadar sessiz? Askeri üs kararı İran'la mı ilgili? İran'da darbe mekaniği hızlandı mı? Trump'ın sözleri gerçek mi blöf mü? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan , Güney Dakota Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Evren Çelik Wiltse ve Gazeteci Alişer Delek anlattı.