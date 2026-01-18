Habertürk
Habertürk
        Ertuğrul Doğan'ın arabasına maç çıkışı saldırı! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan'ın arabasına maç çıkışı saldırı!

        Trabzonspor'un Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Başkan Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın bulunduğu araca Kocaelili taraftarlar saldırdı. Olay sırasında çevik kuvvet ekipleri güvenlik çemberi oluşturdu, Doğan'ın aracı taraftarlar dağılana kadar koruma altında bekletildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 21:14 Güncelleme: 18.01.2026 - 21:14
        Ertuğrul Doğan'ın arabasına saldırı!
        Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına, Kocaelispor karşılaşmasının ardından saldırıda bulunuldu. Çevik kuvvet ekipleri aracın etrafını sardı ve güvenlik koridoru oluşturdu.

        Maçın sona ermesinin ardından Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndan çıkış gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelili taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulundu.

        Olayda Başkan Doğan'ın koruma ekibi saldırıyı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Başkanın aracı yol ortasında çevik kuvvet tarafından durdurulup güvenlik çemberine alındı.

        Taraftarlar dağılana kadar bekletilen araç, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yola devam etti.

