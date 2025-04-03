Ertuğrul Doğan: Trabzonspor devrimi başlattı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi’nde Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale çıkan U19 takımının gösterdiği performans hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un altyapıya verdiği önemin bir kez daha sahada kanıtlandığını belirten Doğan, "U19 takımımızın UEFA Gençlik Ligi’nde sergilediği cesur ve kendine yakışır performans, hepimizi gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlerimizi, teknik ekibimizi ve kulüp çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Altyapının kulüp felsefesindeki yerini de değerlendiren Başkan Doğan, "Trabzonspor için altyapı bir seçenek değil, karakter meselesidir. U19 takımımız yalnızca genç yeteneklerin buluştuğu bir ekip değil, kulübümüzün geleceğe bakış açısının en güçlü yansımasıdır. UEFA Gençlik Ligi’nde Juventus, Atalanta ve Inter gibi devlere karşı alınan galibiyetler, sahaya inanarak, çalışarak ve korkusuzca çıktıklarında neler başarabileceklerini herkese kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun genç oyunculara daha fazla şans tanıması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu turnuva, Türk futbolunun geleceğini düşünen herkes için bir ders niteliğinde. Avrupa’nın en büyük kulüpleri gençlerine güveniyor, onlara büyük sahnelerin kapısını açıyor. Bizde ise genç yetenekler hala yeterince şans bulamıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Trabzonspor, bu değişimin öncüsü olmaya kararlı ve bu turnuva, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır" şeklinde konuştu.