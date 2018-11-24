Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın saat 19:00'da Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Erwin Koeman ile birlikte son iki lig maçında istediği neticeleri alan Fenerbahçe topladığı 13 puan ile 13. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli takımın tehlike bölgesine yakın durumda olması, hem takımı hem de camiayı tedirgin ediyor.

Bu nedenle ilk yarıdaki tüm maçları kazanma hedefi koyan Koeman, bu sayede takımın bu krizden çıkıp, gerçek futbolunu oynayabileceğini düşünüyor.

Zirveden uzak kalmanın yarattığı atmosferden kurtulmak ve üst sıralara yaklaşmak için Trabzon maçının çok önemli olduğunu kaydeden Hollandalı hoca konsantrasyon kaybı yaşanmasını istemiyor. Milliyet'in haberine göre Koeman, oyuncuları ile yaptığı toplantıda Galatasaray derbisindeki geri dönüş ve Alanya galibiyetinin geride kaldığını ifade etti.

Hollandalı çalıştırıcı, maçın tempolu ve sert geçmesini beklerken, takıma bu konudaki beklentilerinden bahsetti. Rakibin sert oyununa karşılık verilmesinin oyunda kalmak ve direnç anlamında önemli olduğunu kaydetti.

Maç devam ederken skor ne olursa olsun mücadelen vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizen Koeman, yarınki maçtaki bu iki konunun kilit önem taşıdığını vurgudı.

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