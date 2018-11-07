Habertürk'ten Ahmet Sekim Kul'un haberine göre özellikle bazı mevkiilerde problem yaşadıklarını ve herkesin fedakarlık yapması gerektiğini belirten Hollandalı teknik adam, zorlu bir dönemden geçtiklerini ve bu süreci takım olarak atlatabileceklerini ifade etti.

Koeman futbolcuların bu dönemde kendilerine çok daha iyi bakmalarını isterken, özellikle iyi dinlenmelerini ve takımda yeni sakatlık olmaması için çok dikkat edilmesini talep etti.

Fenerbahçe'de özellikle orta sahada yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle Alanyaspor maçının kadrosunu şimdiden düşünmeye başlayan Sarı-Lacivertli teknik heyet bu maçta sürpriz tercihlere de imza atabilir.

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