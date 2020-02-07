Erzincan Burdur ve Denizli'de okullar tatil mi? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Ülkenin belirli bölgelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bunun üzerine illerin valilikleri eğitimde ara verdi. İşte, 7 Şubat kar tatili haberleri

BURDUR'DA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Burdur'un 3 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Burdur Valiliği´nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınyayla ilçesinin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.



DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi. Denizli'nin Çal ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.



ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi. Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.