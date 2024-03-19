Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bazı programlara katılmak için gittiği Erzincan'da maden sahasındaki arama çalışmaları hakkında son durumu aktardı.

Bayraktar, "Çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Dün de bu çalışmaları tekrar yerinde takip etmek ve oradaki hem İliç'te kayıp madenci kardeşlerimizin aileleri ile birlikte olmak, İliç'teki vatandaşlarımızla birlikte olmak için buraya geldik. Aslında 35-36 gündür Erzincan'dayız, Sayın Valimizle hep İliç'teydik. Dolayısıyla bugün Valiliğimizi ziyaret ettik. Birazdan belediyemizi ziyaret edeceğiz." diye konuştu.