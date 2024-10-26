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        Erzincan'da 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı; 5 ölü (2)

        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİErzincan'ın Refahiye ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölenlerin; Hanifi Aksoy (69), Hüseyin Aksoy (77), Selvi Aksoy (79), Ahmet Kağan (22) ve Doğukan Şenyiğit (20) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:16 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:16
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        Erzincan'da 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı; 5 ölü (2)
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        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölenlerin; Hanifi Aksoy (69), Hüseyin Aksoy (77), Selvi Aksoy (79), Ahmet Kağan (22) ve Doğukan Şenyiğit (20) olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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