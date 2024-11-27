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        Köyde rahatsızlanan 94 yaşındaki kadının yardımına paletli ambulans yetişti

        ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde rahatsızlanan 94 yaşındaki Elif Ersan, yolun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:05 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:10
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        Köyde rahatsızlanan 94 yaşındaki kadının yardımına paletli ambulans yetişti
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        ERZİNCAN’ın Kemah ilçesinde rahatsızlanan 94 yaşındaki Elif Ersan, yolun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

        Erzincan’a 41, Kemah ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Dereköy köyünde rahatsızlanan Elif Ersan’ın yakınları, yolların kardan kapalı olması sebebiyle hastalarını kendi imkanları ile hastaneye götüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine Dereköy köyüne paletli ambulans yönlendirildi. Ekipler, ulaşımın zor olduğu köye paletli ambulansla 3 saat süren uzun uğraşlar sonucu ulaştı. Elif Ersan, sağlık ekibinin köyde yaptığı ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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